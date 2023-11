Pays-Bas : vainqueur des législatives, l’extrême droite appelle les autres partis à s’allier avec elle

Le parti d'extrême droite anti-islam du politicien Geert Wilders a remporté le plus de sièges aux élections néerlandaises, selon les sondages à la sortie des urnes. Cela constitue un séisme politique qui aura des répercussions au-delà des frontières du pays. Le PVV a remporté 35 sièges et une victoire électorale confortable, selon l'institut Ipsos. L'alliance de gauche-écologiste de Frans Timmermans est deuxième avec 26 sièges.





