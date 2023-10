Pays-Bas : le parti d'extrême droite néerlandais suspend sa campagne après l'agression de son chef

Le parti d'extrême droite néerlandais a annoncé vendredi 27 octobre la suspension de sa campagne en vue des élections anticipées du mois prochain après l'agression de son chef par un homme qui l'a frappé avec un parapluie en Belgique.

«Légère commotion cérébrale» «Le Forum pour la Démocratie suspend pour les prochains jours sa campagne en raison de l'incident survenu hier soir à Gand», a posté vendredi le parti sur X. Thierry Baudet «souffre d'une légère commotion cérébrale», ajoute le communiqué.

