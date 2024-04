Pause pluvieuse dans l'Ouest avant une journée ensoleillée

Le temps pluvieux et gris qui sévit dans l’ Ouest va connaître une courte pause, le temps d’une journée, samedi 6 avril. Ce jour-là, le soleil va enfin s’imposer. Cette éclaircie s’accompagnera d’une nette hausse des températures . Ce 6 avril sera même un avant-goût de l’ été . Les maximales, qui vont flirter avec les 30 °C dans le Sud- Ouest , vont souvent dépasser les 20 °C dans l’ Ouest .

Dans le Maine-et-Loire, selon Météo-France, le thermomètre devrait afficher entre 19 °C à Segré et 25 °C à Saumur. Il ferait 22 °C à Angers et Cholet.Du sable du Sahara en quantité dans l’air À partir de ce jeudi, l’anticyclone va s’installer en Europe centrale alors qu’une dépression très creuse va se positionner au large du golfe de Gascogne. Entre les deux, un flux de sud puissant est attendu, ce qui va faire remonter une masse d’air en provenance directe d’Afrique, envahissant les trois quarts du pays entre vendredi et samed

Temps Pluie Soleil Températures Ouest Été

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

VIDEO. “Être prêt à aller au combat” : 600 légionnaires déployés pour un exercice militaire en AveyronToute cette semaine, l’armée effectue un exercice grandeur nature dans l’Ouest Aveyron.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Adieu le short, cette pièce chic va le remplacer cette saisonChic on a dit, reposez cette mini jupe

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Cette action qui gagne +267% cette année n'a pas fini de grimper selon JP MorganCette action qui gagne +267% cette année n'a pas fini de grimper selon JP Morgan

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Avec cette remise de plus de 200 euros, cette montre Tommy Hilfiger crée la sensationAdaptée à toutes les situations, la montre Tommy Hilfiger est un accessoire caméléon et polyvalent. Destinée tout particulièrement aux sportifs qui sont prêts à relever tous les défis du quotidien, elle est vendue moins de 90 euros sur Cdiscount. Cet achat permet d’économiser 209 euros.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

AliExpress écrase le prix de cette montre connectée Amazfit avec cette remise de 63%Élégante et dotée de nombreux capteurs, la montre connectée Amazfit GTR 3 séduira aussi bien les sportifs que ceux qui recherchent une montre chic à porter au quotidien. À shopper en promotion chez AliExpress, cette montre intelligente vous aidera à garder un œil sur votre état de santé.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Quelle est cette promotion qui fait passer cette machine à café Delonghi sous les 300 euros ?Si vous avez besoin d’une machine à café performante et pratique, alors, laissez-vous tenter par cette machine à café Delonghi dont le prix chute drastiquement sur Cdiscount mais plus pour très longtemps.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »