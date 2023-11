Paul Rigot répond aux critiques avec une performance impressionnante

En manque de rythme et de confiance jusqu'à présent, touché par les critiques aussi, remonté contre un article de BeBasket, Paul Rigot a livré la meilleure copie de son début de saison contre Nantes vendredi soir (15 points) dans le succès de l'ALM Évreux contre Nantes (78-70)., à charge, sans aucun intérêt, juste pour dire Paul Rigot est mauvais, que je leur demande de supprimer le post, et qu’on me répond « non, on doit dire aussi quand le joueur est mauvais », ça ne me plait pas.

C’est juste un média en manque d’inspiration qui essaie de faire du bruit. Je n’aime pas du tout ça. » On laissera à d’autres juger sur le manque d’inspiration, mais toujours est-il qu’il est légitime, au bout d’un temps, de mettre en lumière les performances décevantes d’un joueur attendu comme un leade





Be_BasketFr » / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Paul Rigot déçoit en début de saison avec l'ALM ÉvreuxL'ALM Évreux attend beaucoup plus de Paul Rigot, l'une de ses recrues phares de l'été mais méconnaissable pour l'instant (2,3 points à 18%). 🗣️ 'Il est fantomatique', avait même osé Neno Asceric. 'Il n'est pas concentré, il est absent !' 🖇️ ProB

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Blessé et devenu indésirable, Richaud Pack quitte l’ALM ÉvreuxC’est la fin d’une histoire qui n’aura jamais débuté. Venu à Évreux dans le but de se relancer après deux dernières saisons compliquées sur le plan physique en raison de plusieurs blessures (13 match au total), Richaud Pack (1,91 m, 31 ans) quitte la Normandie.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

- Hommage des supporters du PSG à Jean-Paul Belmondo : son fils Paul réagitJuste avant le coup d'envoi de la rencontre de Ligue des champions mercredi soir entre le PSG et l'AC Milan, les supporters parisiens ont rendu un hommage à Jean-Paul Belmondo dans les tribunes du Parc des Princes.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Bangaly Fofana (Évreux) à l’arrêt plusieurs semainesPro B - L'ALM Évreux va devoir se passer de son pivot Bangaly Fofana pour les prochaines semaines de compétition.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Rencontre avec Gilles Treuil, promoteur des Jardins de Joséphine à ÉvreuxGilles Treuil, entrepreneur ébroïcien, parle de son rapport à l'art contemporain et de sa fondation dans les Jardins de Joséphine à Évreux.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

À Évreux, les guinguettes font revivre le bal musetteLe dimanche au Bistrot italien, une fois par mois à la cafétéria de Cora, le piano à bretelles fait toujours valser les danseurs.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »