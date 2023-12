Pathé dévoile sa franchise blockbuster à la française

En avril dernier, Pathé investissait les salles obscures d’une mission capitale pour le grand divertissement à “la française”. Lorgnant sur les succès des mastodontes d’Hollywood, l’exploitant de salles et producteur français s’apprêtait à livrer sa propre franchise blockbuster. Ici, pas de super-héros en cape et en collants, mais une armée de justiciers au service de Louis XIII et face à un complot politique d’envergure.

Pensée comme une célébration à l’imaginaire de Dumas, cette énième adaptation des aventures d’Athos, Porthos, Aramis et D’Artagnan voulait jouer de tous les superlatifs pour attirer les amateurs de films de cape et d’épée autant que les novices. Pathé n’a pas fait les choses à moitié en recrutant toutes les stars montantes et bien installées du cinéma français. François Civil, Pio Marmaï, Vincent Cassel ou encore Lina Khoudri,2.0 avaient fière allure. La campagne de séduction a été couronnée de succès puisque le film a réuni plus de trois millions de spectateurs à sa sorti





JournalDuGeek » / 🏆 13. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Louis Gervoson va refermer la parenthèse glacéeAssocié à Olivier Panis, Louis Gervoson dispute la dernière édition de la célèbre épreuve créée par son père. La marque de confiture de sa famille est devenue très grande.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Le mot magique de Kate Middleton pour calmer le prince LouisDécouvrez le mot magique utilisé par Kate Middleton pour calmer son fils, le prince Louis, lorsqu'il fait une crise. La duchesse de Cambridge se consacre entièrement à l'éducation de ses trois enfants et met en place certaines règles à la maison.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Réhabilitation de l'école Saint-Louis à LilleUne inauguration a eu lieu pour célébrer la réhabilitation de l'école Saint-Louis à Lille. Les travaux ont duré plus d'un an et ont nécessité un budget de 1,7 million d'euros. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des élèves, des parents, des enseignants et des partenaires financiers. Un vicaire épiscopal a béni l'édifice lors de la cérémonie.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Louis Vuitton annonce le groupe Riize comme nouveaux ambassadeursLouis Vuitton officialise l'arrivée du groupe Riize en tant que nouveaux ambassadeurs. Après le groupe Sserafim, c'est la seconde signature de ce genre que le malletier annonce en cette fin d'année.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Bradley Cooper lance la nouvelle montre Tambour 2.0 de Louis Vuitton à ParisBradley Cooper était à Paris pour le lancement de la nouvelle montre Tambour 2.0 de Louis Vuitton. La collection repart clairement de zéro et l'acteur en est l'ambassadeur en chef.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Scandale immobilier : perquisitions chez Jean-Louis Missika, ex-bras droit d'Anne HidalgoL’enquête préliminaire pour prise illégale d’intérêt visant Jean-Louis Missika a conduit le PNF à conduire de nombreuses perquisitions. Outre les sièges des groupes immobiliers Gecina et Novaxia, les bureaux et le domicile de l’ancien élu PS de la capitale ont été visités par les policiers et les magistrats.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »