Passion pour la cuisine : Yasmin Gèze, une cheffe saucière et sorcière

« La cuisine, c’est depuis toute petite. Mamère travaillait beaucoup, je faisais à manger pour mes frères et sœur et mon père. Je me rendais compte que j’arrivais à transmettre mes émotions dans les assiettes » raconte d’un sourire contagieux Yasmin Gèze. À la voir faire les yeux doux à sa sauce à l’espuma (lire ci-contre), guettant avec envie la dorure des petits oignons, on mesure sa passion. Avec un sourire qui fait des étincelles jusque dans la poêle.

« Je suis une cheffe saucière… et sorcière ; je pense que je ne suis jamais aussi douée que quand j’invente », confie-t-elle malicieusement. Pas étonnant que quand plus jeune, son père lui a conseillé de trouver quelque chose qu’elle aime faire tous les jours, elle n’ait pas hésité : « Pour moi c’était manger » dit-elle dans un éclat de rire. Formée à la cuisine pendant 4 ans dans son Mexique natal, aujourd’hui cheffe au CV plus qu’éloquent, c’est lors de plusieurs stages qu’elle a découvert la cuisine français





