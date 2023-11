, des chercheurs américains ont pointé un lien entre le fait de passer plus de dix heures chaque jour en position assise et la démence. Fait inquiétant : avoir une activité sportive ne compensait pas les heures de sédentarité de la journée. En clair, entre ceux qui faisaient une heure de sport le matin avant d’être assis toute la journée et ceux qui ne faisaient pas de sport, les risques de sénilité étaient les mêmes.

En cause, la façon dont les chaises, lits et autres lieux d’immobilisme permettent à nos muscles de se mettre à l’arrêt. C’est l’hypothèse soutenue par un article des chercheurs Herman Pontzer et David Raichlen dans le journal américain

Or, les recherches indiquent que malgré un temps d’immobilité équivalent à celui mesuré chez les Américains (dix heures par jour) et une activité physique similaire, les Hazda sont «, non pas parce qu’ils se reposent moins ou se lèvent plus souvent, mais parce que leurs positions de repos permettent entre cinq et dix fois plus d’activité musculaire.

« Les ballons vont aider pour les troubles musculosquelettiques, en engageant les muscles de la ceinture abdominale. Les bureaux debout sont utiles aussi, puisqu’ils font un peu travailler les muscles des jambes.

