Passe culture : le spectacle musical « Bernadette de Lourdes » a-t-il été exclu au nom de la laïcité ?

Le 18 octobre 2023, Roberto Ciurleo, le producteur du spectacle musical Bernadette de Lourdes a publié une vidéo sur le réseau social X (ex-Twitter). Il y dénonce vertement la non-éligibilité de son spectacle à l’offre collective du passe culture,

« pour différentes raisons, mais notamment au motif que le respect de la Charte de la laïcité pose question pour le spectacle »(1844-1879) et raconte ses apparitions mariales. La production prépare actuellement la première tournée nationale de l’œuvre, qui débutera à Lille fin novembre.

Je suis en colère. Encore une fois on confond histoire, patrimoine et prosélytisme au nom d’une laïcité à laquelle je ne comprends décidément plus rien…se divise en deux offres distinctes : l’une individuelle, l’autre collective. headtopics.com

Les offres culturelles qui y sont éligibles sont répertoriées sur la plateforme Adage, que peuvent consulter les enseignants. C’est là que n’apparaît pas le spectacle, privant la production de la venue de publics scolaires et des revenus afférents.Les œuvres proposées dans le cadre de ce dispositif, comme pour tous ceux qui concernent l’éducation nationale, sont effectivement contraintes de respecter la Charte de la laïcité à l’école.

protège les élèves de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix ». Dans le cas de la part collective du passe culture, le respect de cette Charte est apprécié par le rectorat et par la direction régionale des affaires culturelles (Drac). headtopics.com

« Tous les jours nous avons des demandes d’écoles qui voudraient emmener leurs élèves voir notre spectacle et qui nous demandent pourquoi nous ne sommes pas référencés sur la plateforme Adage,Ce pass culture est essentiel pour une œuvre comme la nôtre. Nous ne sommes pas une organisation religieuse, mais une production de spectacle qui parle d’une grande figure française.

