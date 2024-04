Pass rail : le forfait illimité à 49 euros par mois sera finalement mis en place cet été, comment ça fonctionne ?

Après plusieurs ajustements, le pass rail sera finalement mis en place cet été. Qui pourra en bénéficier ? Pour quel prix ? Quels sont les transports concernés ? On vous explique tout Un forfait pour tous, puis finalement juste une expérience estivale à destination des jeunes, puis un projet presque enterré après le désaccord de certaines régions et finalement un déploiement pour bientôt.. Le pass rail a rencontré de nombreuses difficultés mais sera bien mis en place cet été, a annoncé mercredi le ministre délégué aux Transports, Patrice Vergriete. D’où vient ce projet ? Comment ce pass va-t-il fonctionner ? À qui est-il destiné ? On fait le point