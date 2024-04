Pascal Praud revient sur les dernières découvertes concernant la mort du petit Émile

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui il revient sur les dernières découvertes concernant la mort du petit Émile. Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.21 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur les réseaux sociaux d’Europe 1 pour livrer votre opinion et débattre sur les grandes thématiques développées dans l'émission du jour.Vous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audio.

Vous pouvez conserver l'émission ainsi téléchargée sur votre ordinateur, l'emporter sur votre baladeur numérique ou la graver sur un CD. - Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnemen

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Europe1 / 🏆 41. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pascal Praud - Non lieu dans l'affaire Ary Abittan et mort inexpliquée d'EmilePascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, il revient sur le non lieu concernant la plainte pour viol déposée contre Ary Abittan. Les explications du Général François Daoust sur la mort inexpliquée d'Emile.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Quand Michael Jones chante Goldman avec l'équipe de Pascal Praud et vous en directPascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd’hui, le collaborateur et musicien historique de Jean-Jacques Goldman chante Goldman avec l'équipe de Pascal Praud et vous en direct.Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Une jeune fan de Michel Sardou témoigne dans l'émission "Pascal Praud et vous"Manon, une jeune femme de 22 ans originaire de Haute-Savoie, est fan de Michel Sardou. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", elle raconte qu'il est difficile de trouver des personnes de son âge qui écoutent également Sardou. Elle explique que lors des soirées, il est rare d'entendre quelqu'un de son âge dire qu'il veut écouter du Michel Sardou.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Prendsmaplace.fr, le site qui vous aide à vous garer où vous le souhaitezIl faudrait environ 20 minutes à un automobiliste pour trouver un endroit où se garer. C’est en partant de ce constat que Mickaël Bernhard a créé, il y a dix ans, prendsmaplace.fr, un service de location de parking entre particuliers.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Horoscope du Lundi 11 mars 2024Côté cœur, vous devriez passer une très bonne journée car votre fougue pourrait être évincée par une attitude plus posée qui comblera vos amis. Côté travail, vos efforts paient enfin, et pas qu'un peu : attendez-vous à de belles surprises sous peu... Point de vue santé, vous avez un faible pour les nourritures copieuses et riches qui peuvent ne pas vous réussir du tout. Horoscope du jour : Taureau: Dans votre travail, vous tendrez à voir le mal n'importe où. En ce qui concerne la forme, votre entrain et votre dynamisme feront que vous vous sentirez capable de réaliser l'impossible. Ne vous faites pas de souci concernant vos finances, elles n'ont jamais été aussi florissantes qu'en ce moment ! Détendez-vous et profitez-en un peu, vous l'avez bien mérité. Niveau travail, celles et ceux qui étaient en panne d'inspiration ne devraient pas être déçu(e)s de leur journée. En dépit d'une bonne vitalité et un moral sans faille, vous ressentirez parfois un sentiment de flottement, qui est susceptible de vous empêcher d'avancer

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Sciences Po Paris : «Si vous avez un avis qui n’est pas d’extrême gauche, vous...Pascal Praud et vous - Sciences Po Paris : «si vous avez un avis qui n’est pas d’extrême gauche, vous n’avez pas le droit à la parole», explique un...

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »