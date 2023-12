Pascal Obispo en tournée pour ses 30 ans de succès

Pascal Obispo se produit respectivement les 8 et 9 décembre au Dôme de Marseille et au Zénith de Toulon dans le cadre d’une tournée qui signe « 30 ans de succès ». L’occasion de poser le regard dans le rétroviseur ainsi que sur son nouvel album, « Le beau qui pleut ». Il y a évidemment une dimension poétique. Le premier degré de lecture est géographique, c’est-à-dire de la Bretagne, où je me suis construit.

Les falaises inhumaines, ça peut aussi être une façon de parler des fossés qui nous séparent, des dichotomies pour retrouver le son du beau dans notre société. À la base, c’était pour faire une chanson sur la Bretagne. Quand j’ai vu le texte, j’ai tout de suite pensé qu’il y avait un rapport avec ce que j’avais vécu. Avec Pierre-Dominique Burgot, on a tout de suite parlé de beauté. Ce texte est apparu car on était sur la même longueur d’onde. Et il y avait aussi cet album de Christophe qui nous inspirait, Le beau bizarre (1978). Tout un ensemble de choses physiques, géographiques, sociétales qui nous ont attirés dans une espèce de gouffre infini





