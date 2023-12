Pascal Gentil vise un nouveau titre de champion de France de taekwondo

S'entraînant dans les locaux du club de taekwondo des South Winners à La Castellane, le géant mondial de la discipline, Pascal Gentil, vise un nouveau titre de champion de France. Dix-huit titres de champion de France, trois fois champion d'Europe, trois victoires en Coupe du Monde et deux médailles de bronze aux Jeux olympiques à Sydney en 2000, puis à Athènes, en 2004. À 50 ans, cela aurait pu lui suffire.

Mais dans la tête d'un athlète international, le goût de la compétition ne s'éteint jamais, encore plus quand il s'agit de rendre fiers ses enfants. Et c'est bien un nouveau titre de champion de France que s'apprête à aller chercher Pascal Gentil s'entraînant actuellement avec son ancien coéquipier d'équipe de France, Karim Aoudja. Pascal Gentil : C'est surtout pour mes enfants. Le but, c'est de leur montrer que dans la vie, il faut se fixer des objectifs, avoir des rêves et surtout travailler. Mes amis me connaissent, savent ma carrière, mes titres. Mais mes enfants, quand on leur dit, «», ils n'en savent rie





