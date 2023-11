Pas de nouveau krach financier mondial imminent malgré la dette des cartes de crédit aux États-Unis

Malgré des indicateurs tels que la dette des cartes de crédit aux États-Unis indiquant des pressions financières et économiques, un nouveau krach financier mondial n'est pas imminent, estime Jonathan Pingle, économiste en chef d'UBS aux États-Unis. La dette des cartes de crédit aux États-Unis a grimpé à 1,08 trillion de dollars au troisième trimestre 2023, comme l'ont montré les données de la Federal Reserve Bank of New York au début du mois.

Cela a suscité des inquiétudes quant à l'impact que l'augmentation des niveaux d'endettement, due en partie à la hausse des prix, pourrait avoir sur l'économie en général. Toutefois, M. Pingle a déclaré qu'il était difficile de considérer ces données comme un risque systémique."Je ne pense pas que nous soyons confrontés à la prochaine crise financière mondiale", a-t-il déclaré. Le resserrement du crédit joue un rôle lorsqu'il s'agit du délai de filtrage de la politique monétaire de la Réserve fédérale dans l'économie, a suggéré M. Pingl

LATRİBUNE: La Chine et les États-Unis créent un groupe de travail sur le climatLa Chine et les États-Unis ont annoncé la création d'un nouveau groupe de travail sur le climat. Les discussions entre les émissaires chinois et américain pour le climat ont eu lieu en Californie et se sont concentrées sur divers aspects de la question climatique.

COURRİERİNTER: Élections à Madagascar malgré les manifestations de l'oppositionLe peuple malgache se rendra aux urnes malgré les manifestations de l'opposition et une situation tendue. Le président Andry Rajoelina brigue un troisième mandat qui sera son deuxième mandat consécutif après les modifications constitutionnelles. Le scrutin a déjà été entaché de controverses.

TOPSANTE: Comment manger équilibré malgré l'inflation des prix des supermarchésDans les supermarchés, les prix sont au plus haut. Une étude révèle qu'un panier de courses standard coûte désormais 126 euros au lieu de 100 euros. Comment manger équilibré malgré cette inflation ?

MİDİLİBRE: Malgré une mobilisation plus forte, terrible constat pour les violences intrafamiliales en région avec toujourLa région n'échappe pas au fléau des violences intrafamiliales. Les acteurs de terrain, que ce soit les enquêteurs, le monde associatif ou celui de la justice, se battent pour venir en aide aux victimes et améliorer leur prise en charge.

MAGAZİNECAPİTAL: La Bourse en hausse malgré les craintes sur la croissance économique mondialeLa Bourse a connu une envolée marquée ces derniers temps malgré les craintes sur la croissance économique mondiale, en raison du plongeon des taux à long terme. Une inflation plus faible que prévu aux Etats-Unis renforce le scénario d'une fin du cycle de remontée du taux directeur de la Fed, ce qui est théoriquement positif pour la valorisation des actions. Cependant, JPMorgan conseille la prudence sur les actions et les obligations.

MEDİAPART: Les Etats généraux de la presse indépendantePlus de 80 médias, organisations et collectifs de journalistes organisent les « Etats généraux de la presse indépendante ». Cette initiative, proposée par le FPL, est une réponse à des états généraux présidentiels de l’information voulus par l’Elysée. Nous vous donnons rendez-vous le 30 novembre pour une grande réunion publique à Paris, qui sera suivie d’événements en régions. Inscrivez-vous., se concrétise. Soixante-dix médias indépendants et une quinzaine de syndicats, organisations, collectifs de journalistes ont rejoint cette initiative. C’est un événement rare que de voir une large partie de la profession se retrouver pour défendre des valeurs communes et un droit fondamental : la liberté d’informer, c’est-à-dire le droit de chacune et chacun d’accéder à une information pluraliste, indépendante et de qualité. Ces Etats généraux de la presse indépendante ne sont pas une affaire de journalistes parlant entre journalistes

