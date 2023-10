Pas de « complot » contre Michel Platini pour la justice suisse

pénale qui visait notamment Gianni Infantino, le président de la FIFA, et Michael Lauber, ex-procureur général du Ministère public de la Confédération helvétique (MPC, parquet), relatent avec précision les circonvolutions judiciaires des procédures liées au scandale de corruption du « FIFAgate », depuis son éclatement, le 27 mai 2015, à Zürich, avec l'arrestation de sept hauts dignitaires de l'instance...

Au lendemain de l'excellente prestation de Warren Zaïre-Emery face à l'AC Milan (3-0), Jérôme Rothen s'enflamme sur le milieu parisien de 17 ans, tout en critiquant les observateurs qui émettent encore des réserves sur l'international Espoirs.

Dans une interview au magazine Paper, Cher a aussi déclaré : « Je n'ai jamais aimé ma voix ».

L'enquête pénale suisse qui visait Gianni Infantino depuis 2020 a été classée sans suite, faute de preuves, par les deux procureurs extraordinaires en charge de la procédure. La fin d'un feuilleton judiciaire aux contours intrigants.

La section du Gers de l'Union nationale des parachutistes a célébré la Saint-Michel le 8 octobre à Clermont-Savès, en présence de personnalités locales.

Le fumelois Michel Fantin continu de développer son activité avec son média numérique Assistant(e) Plus, média spécialisé dans les métiers d'assistanat et d'office management. Aujourd'hui, il lance son nouvel outil,...

Après son altercation avec son défenseur Mamadou Sakho survenue mardi 24 octobre, l'entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian a qualifié ce vendredi de « petit accrochage » l'événement qui a valu une mise à pied de l'ancien international français.