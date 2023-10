Pas-de-Calais : un conducteur meurt en percutant un arbre avec sa voiture

Drame ce vendredi 27 octobre 2023 dans le Pas-de-Calais. Un homme est mort dans un accident de la route sur la Départementale 5, à hauteur de la petite commune de Neuville-Vitasse, située au sud d'Arras. Le conducteur a percuté un arbre.

Ils ont été engagés pour un accident de la circulation mettant en cause une voiture contre un arbre. Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), une victime a été prise en charge : le conducteur du véhicule. Il était en arrêt cardio-ventilatoire et incarcéré dans sa voiture à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Malgré leurs efforts, les secours n'ont pas pu sauver l'automobiliste.

