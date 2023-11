Participation de Jordan Bardella aux Rencontres de Saint-Denis

Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département 'opinion' de l'Ifop, était l'invité du '8h30 franceinfo', samedi 18 novembre 2023. Rencontres de Saint-Denis, électorat du RN, stratégie de Mélenchon et cinq ans des gilets jaunes... Il répondait aux questions de Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret.

Rencontres de Saint-Denis : en s'y rendant, ' Jordan Bardella participe à cette stratégie d’institutionnalisation du RN'La participation de Jordan Bardella à la rencontre de Saint-Denis, vendredi, vient contribuer à 'institutionnaliser davantage' le Rassemblement national et de le 'placer au centre du paysage électoral comme un des, ou le principal opposant', analyse Jérôme Fourquet, alors que l a nouvelle édition des rencontres de Saint-Denis, à l'initiative d'Emmanuel Macron, a été boycottée par les chefs de parti Insoumis, Républicain et Socialist





