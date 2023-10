Parthenay. Près de 140 véhicules contrôlés par les gendarmes

Ce vendredi 27 octobre, entre 15 heures et 18 heures, 18 gendarmes de la compagnie de Parthenay ont mené une opération de contrôles routiers sur la route nationale 149, dans la zone de la Bressandière puis près de la mairie de Châtillon-sur-Thouet.

Elle est donc menée sur l’ensemble de la grande régionNous sommes présents pour faire respecter le Code de la route, en veillant à l’alcoolémie, la vitesse, les stupéfiants et bien entendu au port de la ceinture de sécurité et à l’utilisation du téléphoneOn l’a programmée aujourd’hui en raison de la météo pluvieuse incitant à la prudence sur la route et en raison des vacances scolaires.

Après 140 ans de travaux, le dictionnaire officiel de la langue suédoise finaliséUne étape importante a été franchie pour l'équipe mais il reste du travail : les volumes recensant les mots commençant par A jusqu'à R sont maintenant si vieux qu'ils ont besoin d'être revus. Lire la suite ⮕

Suède: 140 ans pour finaliser le dictionnaire officiel de la langue suédoiseEn Suède, le dictionnaire officiel de la langue suédoise a (enfin) été finalisé, après 140 ans de travaux. Ce dictionnaire historique compte 39 volumes, dont les derniers viennent d’être envoyés à l’imprimerie. Il est l'un des plus gros du monde. Lire la suite ⮕

Les Alpes françaises dans les starting-blocks pour accueillir les Jeux olympiques 2030Les Régions Sud et Auvergne-Rhône Alpes vont défendre la candidature commune des Alpes françaises pour l’accueil des Jeux olympiques en 2030. Lire la suite ⮕

Actions, obligations : les gagnants et les perdants de la pause sur les taux de la BCERetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕

Astérix est dans les bacs, les libraires de Montpellier sont dans les starting-blocks'L'iris blanc', dernier épisode du héros gaulois, est disponible et en bonne place chez Sauramps comme à la Fnac... Lire la suite ⮕