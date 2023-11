Parmi les ruines d'Acapulco, «la maison de Tarzan»

«Pour ce qui est de la +maison de Tarzan», elle est totalement détruite«, ajoute l'administrateur en référence à l'endroit qu'occupait Weissmüller à l'écart de l'hôtel. - L'empreinte de la jet-set - Au total, 274.000 habitations et 600 hôtels ont été touchés par l'ouragan Otis qui a frappé la ville de 780.

OUESTFRANCE: Un mort parmi d'autres lors d'une fusillade à NantesUn homme a été tué lors d'une fusillade à Nantes, victime de tirs provenant d'une arme semi-automatique. Les auteurs de l'attaque étaient à moto et ont ouvert le feu sur plusieurs personnes qui fuyaient. Les enquêteurs ont retrouvé vingt et une cartouches sur les lieux.

LE_FIGARO: Appareil défectueux, fraude à l’assurance maladie: comment les escrocs prolifèrent parmi les audioprothésistesENQUÊTE - Facilité par le dispositif «100% santé», les escroqueries à l’audioprothèse se multiplient, au préjudice de la Sécurité sociale et des patients. Pour gagner quelques milliers d’euros, les escrocs n’hésitent pas à démarcher les malentendants à domicile, sur Internet ou encore en Ehpad.

LOBS: Cinq Français parmi les évacués de Gaza en EgypteLe ministère français des Affaires étrangères annonce que sur la cinquantaine de ressortissants français dans la bande de Gaza, cinq sont sortis en Egypte ce mercredi.

MEDIAPART: Cinq Français parmi les personnes évacuées de Gaza en Egypte mercrediUn « premier groupe de cinq ressortissants français » figure parmi les plus de 400 personnes évacuées mercredi du territoire palestinien de Gaza vers l’Egypte, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères.

LADEPECHEDUMIDI: Guerre Israël-Hamas : cinq Français parmi les personnes évacuées de Gaza en EgypteLes cinq Français évacués sont des humanitaires, selon des sources d'ONG. Au total, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués mercredi de la bande de Gaza, selon un responsable égyptien.

CNEWS: Israël-Hamas : cinq Français figurent parmi les personnes évacuées de Gaza en Égypte ce mercrediPlus de 400 personnes ont été évacuées de Gaza ce jeudi, et transférées vers l’Égypte. Ce premier groupe comporte cinq ressortissants français, selon le Quai d’Orsay.

