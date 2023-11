Paris : une manifestation de soutien au peuple palestinien prévue ce jeudi soir

«Plusieurs centaines» de policiers seront mobilisés, car la manifestation est jugée «sensible» en raison «du contexte international, la guerre Israël-Hamas, et de la menace terroriste très élevée en France». Eric Henry a indiqué qu'il y aura «des effectifs locaux, des compagnies d'intervention et des compagnies républicaines de sécurité, des CRS».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: Halloween dans le Gard : le Préfet annonce plusieurs interdictions pendant plusieurs joursÀ quelques heures des festivités prévues pour Halloween, le Préfet du Gard Jérôme Bonet a pris un arrêté pour éviter des troubles à l'ordre public jusqu'au jeudi 2 novembre à 8h.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Tempête Ciaran : aucun TER ne circulera dans plusieurs régions du nord-ouest de la FranceLa tempête Ciaran va frapper la France dès mercredi avec des rafales de vents allant jusqu'à 150 km/h.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Anne Hidalgo, absente de Paris plusieurs semaines, critiquée pour un voyage à TahitiUne polémique a éclaté autour d’un déplacement, puis d’un voyage de la maire de Paris Anne Hidalgo à Tahiti. Son opposition de droite raille sa « vadrouille aux frais des Parisiens »

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Paris: plusieurs animations prévues pour Halloween au Parc des PrincesVIDÉO - Au Parc des Princes, plusieurs animations sont prévues pour Halloween.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

CLUBIC: La diffusion en 4K sur France 2 et France 3France Télévisions envisage d'abandonner le flux HD sur la TNT avant la fin de la décennie. France 2 prévoit de débrancher définitivement la Full HD d'ici 2029. Le signal de France 2 et France 3 va être déployé en 4K progressivement jusqu'en juin 2024 en prévision des Jeux olympiques de Paris. Plus de 20 millions de ménages français seront équipés d'un téléviseur compatible 4K UHD l'année prochaine. France 2 et France 3 continueront de diffuser en 4K UHD après les JO 2024.

La source: Clubic | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : vents violents, Paris et une partie de l'Île-de-France en vigilance orangeAvec l'arrivée prochaine de la tempête Ciaran, Météo France place l'Île-de-France en vigilance orange pour vents violents pour la nuit du 1er au 2 novembre 2023.

La source: actufr | Lire la suite ⮕