Paris: un mort et un blessé grave dans un incendie

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninL'Union juive française pour la paix demande au gouvernement de considérer "la libre expression des gens" et d'obtenir "un cessez-le-feu" à Gaza"Je suis extrêmement inquiet": Simon Assoun, coordinateur national de l'Union juive française pour la paix réagit aux actes antisémites

BFMTV: Tags antisémites à Paris: la députée de Paris, Maud Gatel, condamne ces actesVIDÉO - Maud Gatel, députée Modem de Paris, était l'invitée de BFM Paris Île-de-France ce mardi. Elle réagit aux tags antisémites découverts notamment dans le 14e arrondissement.

BFMTV: Jeux vidéo: comment la Paris Games Week veut s'imposer en EuropeLa Paris Games Week ouvre ses portes du 1er au 5 novembre. L'occasion de pousser les potards à fond, car le salon français du jeu vidéo voit les choses en grand cette année. Et ce, dans tous les domaines représentés.

MEDIAPART: Paris Games Week: le salon français du jeu vidéo revient en grand formatAprès un format resserré l’an dernier, la Paris Games Week 2023, le plus grand salon du jeu vidéo en France, revient mercredi dans une configuration grand format, et jusqu’au 5 novembre à la Porte de Versailles (Paris).

20MINUTES: Paris Games Week 2023 : Les jeux vidéo indépendants français veulent renouveler leur secteurDe nombreux jeux indépendants français sont sortis en 2023, mettant en avant la créativité de ce secteur, mais aussi ses difficultés économiques

OUESTFRANCE: Vidéo d’un chant antisémite entonné dans le métro à Paris : une enquête ouvertePlusieurs personnes ont été enregistrées dans le métro parisien en train d’entonner un chant antisémite. Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a dénoncé des « propos choquants, inadmissibles, indignes ». Le parquet de Paris a été saisi.

LIBE: Enquête ouverte après une vidéo de chants antisémites dans le métro à ParisLe parquet de Paris confirme ce mercredi 1er novembre avoir lancé des investigations pour identifier et retrouver les auteurs de chants antisémites ayant été filmés dans la ligne 3 du métro.

