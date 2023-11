Paris : un couple de Moldaves interpellé pour un tag antisémite et placé en rétention

En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter. Conformément à la loi du 06/01/1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27/04/2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant, que vous pouvez exercer auprès de

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Tag antisémite à Paris : un couple de Moldaves interpellé et placé en rétentionUn couple moldave a été placé en rétention administrative après avoir été identifié comme étant à l’origine d’un tag antisémite sur la façade d’un immeuble du Xe arrondissement de Paris.

La source: OuestFrance

LAPROVENCE: Un couple de Moldaves interpellé pour un tag antisémite à Paris et placé en rétentionUne soixantaine d'étoiles de David, symbole de la religion juive et de l'Etat d'Israël, ont été dessinées au pochoir bleu sur plusieurs façades d'immeubles du 14e arrondissement de Paris.

La source: laprovence

LAPROVENCE: Un couple de Moldaves interpellé pour un tag antisémite à ParisUn homme de 33 ans et une femme de 29 ans, nés en Moldavie, ont été interpellés vendredi dernier pour avoir tagué une étoile de David sur un mur dans le 10e arrondissement de Paris, la capitale française où des dizaines de tags similaires sont apparus ces derniers...

La source: laprovence

LEPOINT: Un couple de Moldaves interpellé pour un tag antisémite à ParisUn homme de 33 ans et une femme de 29 ans, nés en Moldavie, ont été interpellés vendredi dernier pour avoir tagué une étoile de David sur un mur dans...

La source: LePoint

20MINUTES: Paris : Un couple de Moldaves en rétention administrative pour un tag antisémiteLe couple, en situation irrégulière, a expliqué à la justice avoir tagué une étoile de David sur un mur dans le 10e arrondissement de Paris « sur la commande d’un tiers »

La source: 20Minutes

MEDIAPART: Un couple de Moldaves interpellé pour un tag antisémite à ParisUn homme de 33 ans et une femme de 29 ans, nés en Moldavie, ont été interpellés vendredi dernier pour avoir tagué une étoile de David sur un mur dans le 10e arrondissement de Paris, la capitale française où des dizaines de tags similaires sont apparus ces derniers...

La source: Mediapart