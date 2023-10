Paris sportifs: la Fifa entérine la suspension de Tonali pour dix mois ferme

Tirez votre information d’une source de confianceCorps meurtris, fracturés, cerveaux commotionnés : la Coupe du monde de rugby est le théâtre, spectaculaire, parfois effrayant, de chocs toujours plus violents. Des joueurs et des joueuses alertent, dans le monde professionnel et amateur, sur les conséquences à long terme pour leur santé.Ce sont des voix minoritaires mais précieuses.

Paris sportifs: Tonali (Newcastle) pourrait jouer samedi, selon son entraîneurLe footballeur italien Sandro Tonali, suspendu dix mois pour des paris sportifs illégaux, pourrait néanmoins jouer samedi avec Newcastle, la sanction n’ayant pas encore été notifiée officiellement au club anglais, a indiqué vendredi son entraîneur Eddie Howe. Lire la suite ⮕

Paris sportifs illégaux : Sandro Tonali (Newcastle) pourrait jouer contre Wolverhampton, selon son entraîneur Eddie HoweSandro Tonali, suspendu dix mois dans l'affaire des paris sportifs illégaux, pourrait affronter Wolverhampton avec Newcastle selon Eddie Howe. Lire la suite ⮕

Affaire des paris sportifs: Tonali suspendu pour une longue période, grosse tuile pour Newcastle et...La Fédération italienne de football (FIGC) a infligé une suspension de dix mois à Sandro Tonali en raison de multiples paris sportifs ces dernières saisons. Le milieu de terrain de Newcastle devra également effectuer des travaux d'intérêt général pendant huit mois. Lire la suite ⮕

Foot : l'international italien de Newcastle Sandro Tonali suspendu dix moisLa Fédération italienne de football (FIGC) a infligé une suspension de dix mois ferme à Sandro Tonali en raison de multiples paris sportifs ces dernières saisons. Lire la suite ⮕

Newcastle, Italie : Tonali est suspendu 10 mois et va manquer l’Euro 2024 (officiel)Grosse sanction pour l’international italien de Newcastle, Sandro Tonali (23 ans), qui avait participé à de multiples paris illégaux. Lire la suite ⮕

Un incroyable deal Newcastle – Arabie Saoudite pour régler le problème Tonali ?Tandis que Newcastle se retrouve face à une situation compliquée avec Sandro Tonali, un coup de pouce de l'Arabie Saoudite pourrait tout changer. Lire la suite ⮕