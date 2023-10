Paris : sanction XXL pour cette société et son courtier qui avaient manipulé le marché

Le Conseil d'État a débouté la société de courtage britannique TP Icap, anciennement Tullett Prebon, qui voulait faire annuler une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF), datant d'août 2021. Celle-ci l'avait sanctionnée à payer une amende de 5 millions d'euros à cause de 'manquements' d'un employé de sa succursale parisienne.

Le courtier anglais était pourtant loin d'avoir été le plus sévèrement sanctionné dans cette affaire : la société de gestion parisienne, Amundi Asset Management (Amundi AM), pour laquelle il intervenait, avait écopé d'une sanction pécuniaire de 25 millions d'euros et son gérant, Ludovic X., avait, lui, été interdit de reprendre ses activités antérieures pour une durée de dix ans.

Amundi Intermediation avait, quant à elle, écopé d'une sanction pécuniaire de 7 millions d'euros et d'un 'avertissement'. Son négociateur, Grégory X., avait été écarté pour une durée de dix ans de ses précédentes fonctions. Enfin, Thomas X., le courtier parisien de TP Icap, s'en était lui sorti à titre personnel avec une sanction pécuniaire de 20 000 euros. headtopics.com

Les trois sociétés et leurs employés avaient pris part à des achats-reventes « à des intervalles très brefs », par un même gérant, sur le Future Euro Stoxx 501 (FESX), un contrat à terme négocié sur le marché réglementé allemand Eurex.

'Les volumes concernés par les opérations réalisées par Amundi AM étaient susceptibles d'être remarqués par les autres intervenants du marché', expliquent les juges suprêmes de l'ordre administratif français. 'Ils portaient, en outre, sur une part très significative du marché, de sorte qu'ils étaient susceptibles d'avoir un effet sur la fixation des cours. headtopics.com

JO de Paris 2024 : les étudiants remplaceront les athlètes au village olympique après les épreuvesPlus de 1 000 logements étudiants vont être créés à partir du village des JO de 2024. Les étudiants qui verront leur logement réquisitionné seront dédommagés par une prime et deux places pour les jeux. Lire la suite ⮕

Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 91 - Familles nombreuses : la vie en XXLIl est l’heure d’aller au lit chez les Boibessot alors Audrey et Hervé font quelques vérifications de propretés avec Foucault. Si la journée tout se passe bien, la nuit le petit garçon de 3 ans a parfois quelques petits accidents. Chez les Cail, après la confection du sapin de Noël, il est temps d’installer la crèche. Lire la suite ⮕

Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 90 - Familles nombreuses : la vie en XXLDésormais, une fois par semaine, Laetitia Provenchère laisse les enfants à Tony pour se rendre à l’équitation. De leur côté, les Blond-Pinart ont rendez-vous pour leur premier shooting photo à 9. Alors Flavie et Maverick se dépêchent de nourrir les enfants avant le rendez-vous. Lire la suite ⮕

- Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 91 - Familles nombreuses : la vie en XXLIl est l’heure d’aller au lit chez les Boibessot alors Audrey et Hervé font quelques vérifications de propretés avec Foucault. Si la journée tout se passe bien, la nuit le petit garçon de 3 ans a parfois quelques petits accidents. Chez les Cail, après la confection du sapin de Noël, il est temps d’installer la crèche. Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Liverpool - Toulouse du 26 octobreNotre pronostic : Liverpool bat Toulouse par au moins deux buts d’écart (1.46) Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Panathinaïkos – Rennes du 26 octobreNotre pronostic : match nul entre le Panathinaïkos et Rennes (3.25) Lire la suite ⮕