Paris : Nina Métayer devient la première femme élue 'Meilleure pâtissière du monde'

En 2016, elle avait été élue 'meilleure pâtissière de l'année' par le magazine spécialisé Le Chef. En 2017, c'était le Gault et Millau qui lui avait décerné ce titre. Et désormais, c'est l'Union internationale des boulangers et pâtissiers (UIBC) qui vient reconnaître le talent de Nina Métayer.

Gérante d'une pâtisserie en ligne (Délicatisserie) et de deux pâtisseries à Paris et Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Nina Métayer est la première femme à recevoir cette distinction mondiale.

Après être passée par divers postes de cheffe pâtissière ou responsable de la gamme sucrée du groupe 'Café Pouchkine', sa réputation grandit et elle dispense des masters class partout dans le monde. Elle se lance en 2020 dans l'aventure entrepreneuriale avec Délicatisserie, un site internet où elle propose ses créations et elle ouvre dans la foulée sa boutique parisienne au Printemps du Goût (9e arrondissement). headtopics.com

https://www.instagram.com/p/Cy2qekPIZ0y/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0fa234e7-ac2c-4972-91c8-617f5bb1a54c Sur Instagram, elle a qualifié 'd'honneur' cet 'incroyable moment'. Elle n'oublie pas ses équipes et ses 'artisans qui accompagnent au quotidien pour qui c'est bien plus qu'un métier.' Vous pourrez admirer une partie de ses créations au Salon du chocolat, qui se déroule du 28 octobre au 1er novembre à Paris.

France Actualités

Lire la suite:

actufr »

Nina Métayer, élue meilleure pâtissière du monde par ses pairsLa cheffe parisienne est la première femme à recevoir cette récompense décernée jeudi soir à Munich par l’Union internationale des boulangers et pâtissiers Lire la suite ⮕

Nina Métayer est la première femme à remporter le titre de meilleure pâtissière du mondeLa Française Nina Métayer est la première cheffe pâtissière à recevoir cette récompense décernée par l’Union internationale des boulangers et pâtissiers. Lire la suite ⮕

Charente-Maritime : la Rochelaise Nina Métayer, élue meilleure pâtissière du monde !L’Union internationale des boulangers et pâtissiers, réunie mercredi 25 octobre à Munich, a adoubé la Rochelaise qui est à la tête d’une pâtisserie en ligne et de plusieurs points de vente dans Paris Lire la suite ⮕

Nina Métayer, première femme à être sacrée meilleure pâtissière du mondeNina Métayer a remporté le titre de meilleure pâtissière du monde pour l'année 2023. Lire la suite ⮕

Nina Métayer, la Française élue meilleure pâtissière du mondeVIDÉO - Nina Métayer a reçu le 25 octobre le titre de meilleure pâtissière du monde. Lire la suite ⮕

La Française Nina Métayer élue meilleure pâtissière du monde : découvrez sa recette de tarte tatinNina Métayer a été élue meilleure pâtissière du monde mercredi, une consécration pour cette trentenaire déjà nommée à deux reprises meilleure pâtissière de l'année en 2016 et 2017. L'occasion de vous essayer à ce noble art avec sa recette de la tarte tatin. Lire la suite ⮕