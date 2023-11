Paris limite la vitesse sur le périphérique à 50 km/h à partir de 2024

Paris passe la seconde sur le périphérique. Si des discussions restent à venir avec la préfecture de police, il ne fait plus aucun doute que la vitesse sera limitée à 50 km/h sur le périphérique parisien à partir du second semestre 2024, avec une voie consacrée au covoiturage et aux transports en commun.Ce sont les Jeux olympiques qui serviront de tremplin à cette dernière mesure forte pour de nombreux Franciliens.

« Nous nous servirons de l’héritage des JO de Paris 2024 pour pérenniser cette voie réservée. Sans eux, il aurait fallu sans doute quinze ans de bataille culturelle pour y parvenir », explique Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalg





20minutesparis » / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jeux olympiques de Paris 2024 : une fan zone installée à l'hôtel-dieu de CarpentrasLes associations et la Ville ont présenté les animations qui se dérouleront dans le cadre de 'Terre de Jeux', dont Carpentras fait partie. Un espace, sur le site de l'hôtel-dieu, sera ainsi spécialement dédié durant toute la période de la compétition. Le public y sera accueilli et les épreuves diffusées sur écran géant.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Championnats d'Europe : les Jeux de Paris 2024 pour enjeuLes Championnats d'Europe de judo, de ce vendredi à dimanche à Montpellier, revêtent une importance capitale pour les sélections aux Jeux de Paris 2024. Illustration dans trois catégories féminines.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Jeux Olympiques de Paris 2024: Les Françaises qualifiées en basket 3x3 (Fiba)Troisièmes au classement mondial, les basketteuses 3X3 françaises sont déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 a annoncé la FIBA.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Jeux olympiques de Paris 2024 : 400 000 spectateurs attendus pour la cérémonie d’ouvertureOn connaît la jauge de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris qui aura lieu le 26 juillet 2024. Le gouvernement table sur 400 000 personnes

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : Qui représentera la France ?Quatre joueurs français auront la chance de représenter l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Découvrez comment ils seront sélectionnés.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Jeux olympiques de Paris 2024: la tentation de la sous-locationVIDÉO - Les jeux olympiques font grimper les tarifs des chambres d’hôtel mais aussi des locations de logement entre particuliers. Le prix des locations grimperait du triple au quintuple. C’est ce que révèle une étude publiée par nos confères du Parisien.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »