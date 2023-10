Paris : la moitié des salariés de l’Ehpad Les Amandiers en grève

Depuis le 25 octobre, la moitié des salariés de l'Ehpad les Amandiers, dans le XXe arrondissement de Paris, est en grève. (illustration) LP/Philippe de Poulpiquet

Pour les grévistes, le problème vient de la nouvelle directrice de l’établissement, arrivée en avril dernier. « Depuis son arrivée, les conditions de travail se sont dégradées. Avant, le climat était plutôt serein, désormais il n’y a plus de confiance », considère

Les salariés grévistes espèrent notamment obtenir un changement de direction, le remplacement des personnes licenciées, une amélioration des conditions de travail et une prime de 1 000 euros.depuis mercredi, Jean-Pierre Corre, directeur régional du groupe, martèle qu’il est dans une « logique de dialogue » avec les salariés grévistes. headtopics.com

Au sujet des moyens matériels, Jean-Pierre Corre affirme qu’« il n’y a pas de problème de quantité de matériel, mais il faut travailler à ce qu’il soit plus facilement mis à disposition des équipes »., Pauline* assure quant à elle que « la grève sera reconduite au moins jusqu’à ce que la direction soit changée ».

