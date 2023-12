Paris et Londres soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire »

Le Royaume-Uni et la France soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire », a assuré mardi 19 décembre à Paris le chef de la diplomatie britannique David Cameron, estimant « essentiel que Poutine perde » la guerre. Londres et Paris « ont été de solides soutiens de l’Ukraine et continueront à l’être aussi longtemps que nécessaire », a déclaré David Cameron lors d’un point presse conjoint avec son homologue française.

Catherine Colonna a de son côté souligné que les deux pays travaillaient « main dans la main » pour soutenir Kiev. La défense aérienne russe a abattu mardi un drone d’attaque en banlieue de Moscou, a annoncé le maire de la capitale russe sans préciser si l’appareil avait été lancé depuis l’Ukraine ou de l’intérieur de la Russie





LaCroix » / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les rébellions politiques au Royaume-UniDepuis le départ de David Cameron en 2016, le Royaume-Uni a connu plusieurs changements de Premier ministre et de ministres des Affaires étrangères. Rishi Sunak est le quatrième patron des Tories à entrer au 10 Downing Street. De nombreux ministres ont également changé d'affectation depuis l'arrivée de Sunak au pouvoir.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Plainte contre Sony au Royaume-Uni pour les pratiques commerciales sur le PlayStation StoreAu Royaume-Uni, un recours collectif prend actuellement forme contre les pratiques commerciales en vigueur sur le PlayStation Store. Sony fait face à une plainte qui pourrait l’obliger à rembourser 9 millions d’utilisateurs. Les 30% de commission récupérés par Sony augmentent intrinsèquement le prix des jeux sur le PlayStation Store.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Le premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé à ParisLe premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé mardi matin dans la capitale française après plus de 14 heures de voyage, un 'symbole écologique et européen' selon le ministre français délégué aux Transports.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »

Journal économique et financierEn poste depuis octobre 2022, le ministre des Finances, Jeremy Hunt, a présenté le budget du Royaume-Uni ce mercredi.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Les marques de luxe françaises reprennent de la hauteur à la Bourse de ParisLes ténors français du luxe, poids lourds du CAC 40, ont nettement repris de la hauteur à la Bourse de Paris, depuis les points bas majeurs d’octobre. Les publications décevantes des concurrents Richemont et Burberry alimentent les inquiétudes des actionnaires sur la trajectoire des ventes et des profits du secteur du luxe.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Rencontre avec un militant de la paix israélien à ParisUn militant de la paix israélien est à Paris pour rencontrer les acteurs politiques européens et réfléchir à l'avenir d'Israël et de la région.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »