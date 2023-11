Parc d'attractions Rocher Mistral : le président convoqué devant le tribunal correctionnel

Annoncé en 2020 en pleine pandémie et aussitôt adoubé par les collectivités régionales et départementales, le parc Rocher Mistral a ouvert en 2021. Trop vite, selon les services de l’état et les associations de défense de l’environnement. PHOTO J.N. La bataille qui oppose le parc d’attractions Rocher Mistral à ses détracteurs risque de connaître un tournant décisif à la barre du tribunal correctionnel d’Aix, mardi 14 novembre.

Vianney d’Alançon, président de la SAS Rocher Mistral, est convoqué pour répondre, entre autres, de multiples travaux qu’il aurait réalisés sans autorisation sur des parcelles classées et dans un monument historique protégé.La Marseillaise s’est procuré le PV de son audition par les gendarmes de la brigade de recherches de Salon-de-Provence. L’entrepreneur y a été entendu le 11 janvier 2022 pendant près de 4 heures, avec ses avocat

