Papillomavirus : un collégien meurt des suites d’un malaise, après s’être fait vacciner

Plus d’une semaine après son hospitalisation à cause d’un traumatisme crânien, un élève de cinquième scolarisé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) est décédé, a indiqué l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire, ce lundi.

Pour l’ARS, le malaise est « sans lien avec le produit vaccinal » ou « un défaut de qualité du vaccin », mais peut être lié au « stress provoqué par la vaccination ». Une enquête administrative ouverte « Nous partageons la peine des équipes de son établissement scolaire et de ses camarades », a poursuivi l’agence dans un communiqué.

