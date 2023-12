Panique à l’Elysée avant le vote de la loi immigration

Panique à l’Elysée. Quand Emmanuel Macron convoque une réunion de crise avant le vote de la loi immigration ce 19 décembre en début de soirée, son navire prend l’eau. Devant lui, le chef de l’Etat n’a plus que des mauvaises solutions : après que le RN a annoncé son intention de voter le texte issu de la commission mixte paritaire, des députés de la majorité, et même des ministres, l’enjoignent de renoncer.

Pas question, disent-ils, de voter un texte de restriction des droits des étrangers en même temps que l’extrême droite. Mais que faire ? Retirer le projet de loi à la dernière minute pour s’éviter une crise, mais au prix d’acter une reculade sur un texte présenté comme majeur et majoritairement soutenu par l’opinion, et de perdre sans doute son ministre de l’Intérieur. Ou forcer le passage et aller au vote, quitte à prendre le risque de fracturer sa famille politique. Il a choisi la seconde option et les secousses n’ont pas fini de se faire ressentir.Loi immigration : et les macronistes tombèrent dans le piège de l’extrême droite





