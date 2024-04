Panini publie un album sur l'équipe de France olympique et paralympique

Panini France célèbre ses 50 ans en publiant un album inédit sur l'équipe de France olympique et paralympique. L'album contient 469 stickers dont 81 spéciaux et présente le portrait de 441 sportifs qui représenteront la France lors des Jeux olympiques et paralympiques. C'est la première fois que Panini consacre un album à l'équipe de France.

