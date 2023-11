Palestine : un avion d'aide humanitaire à destination de Gaza décolle de la base d'Orléans-Bri

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

L'armée israélienne appelle les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza pour recevoir de l'aide humanitaireL'armée israélienne a appelé les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza, où l'aide humanitaire, par l'Égypte et les États-Unis, va être accrue dimanche. Les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza devraient se déplacer temporairement au sud du Wadi Gaza, vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Israël a imposé un siège total à Gaza, coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture. L'ONU estime que 100 camions d'aide humanitaire par jour sont nécessaires. Lire la suite ⮕

Manifestation à Londres en soutien à la PalestinePour le troisième week-end consécutif, un cortège s'est formé à Londres pour soutenir la Palestine. Plus de 1.000 policiers étaient mobilisés. Les manifestants demandent un cessez-le-feu complet et condamnent les attaques du Hamas et du gouvernement israélien. Lire la suite ⮕

Soutien mondial à la Palestine et aux GazaouisDes rassemblements de soutien à la Palestine et aux Gazaouis ont eu lieu dans le monde entier, en réponse aux frappes israéliennes sur Gaza. Le président turc accuse Israël de crimes de guerre et qualifie le Hamas de libérateurs. Lire la suite ⮕

80 personnes verbalisées lors de la manifestation pro-Palestine interdite à Paris80 personnes ont été verbalisées en marge de la manifestation pro-Palestine interdite à Paris ce samedi 28 octobre dans l'après-midi, a appris BFMTV auprès de la préfecture de police. L'arrêté préfectoral interdisant la manifestation a été maintenu par le tribunal administratif après le dépôt d'un recours en référé-liberté par deux avocates. Plusieurs milliers de personnes se sont tout de même rassemblées. Initialement, les manifestants avaient prévu d'aller de la place du Châtelet à celle de la République. Ils sont finalement encerclés par les forces de l'ordre place du Châtelet. Plus d'informations à suivre sur BFMTV.com... Lire la suite ⮕

Manifestation à Lille pour la PalestinePrès de 1 500 personnes se sont rassemblées à Lille pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza et dénoncer les crimes de guerre d'Israël. Lire la suite ⮕

Manifestation à Marseille en soutien à la PalestinePrès de 2 000 personnes se sont rassemblées à Marseille pour former une coalition avec les associations et collectifs pro-libertés et pro-paix. Des représentants de différentes organisations, dont Palestine en résistance, les jeunesses communistes et la France insoumise, ont pris la parole lors de l'événement. Le cortège a ensuite défilé dans les rues de Marseille en criant « Gaza, Marseille est avec toi ». Lire la suite ⮕