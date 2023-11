Pakistan : plus de 165 000 migrants menacés d’expulsion ont quitté le pays pour rentrer en Afghanistan

Des Afghans quittent par milliers le Pakistan dans un exode massif en raison de la fin mercredi d’un ultimatum fixé par le gouvernement de ce pays à des centaines de milliers de personnes en situation irrégulière qui doivent quitter son territoire sous peine d’être arrêtés et expulsés.

Le Pakistan a donné jusqu’à mercredi aux sans-papiers afghans, dont il estime le nombre à 1,7 million, pour en partir volontairement, sans quoi ils seront expulsés.Par décret, les autorités d’Islamabad ont donné jusqu’au 1er novembre au 1,7 million d’Afghans qui vivent sur son sol, certain depuis 40 ans, pour partir.

Des millions d’Afghans ont afflué au Pakistan au cours de décennies de guerre, dont au moins 600 000 depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021, en faisant l’un des pays qui accueillent le plus de réfugiés au monde.

Pour certains de ces migrants, qui vivent depuis des décennies au Pakistan ou y sont nés, et ignorent tout de l’Afghanistan, l’avenir dans leur pays d’origine est bien incertain. « Nous n’avons ni terre, ni maison, ni travail. Nous n’avons rien là-bas », a expliqué Benafsha, 35 ans, une mère de six enfants qui attendait lundi à Torkham de pouvoir rentrer avec sa famille dans sa province d’origine, Kunduz.

Washington a de son côté appelé le Pakistan à protéger les Afghans cherchant l’asile. « Nous encourageons vivement les pays voisins de l’Afghanistan, dont le Pakistan, à permettre l’entrée des Afghans en quête de protection internationale et à se coordonner avec les organisations humanitaires internationales pour leur fournir de l’aide », a déclaré le porte-parole du département d’Etat Matthew Miller.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: Ludovic et Romane Girard sont venus à bout des 165 km de la Diagonale des fousLe père et la fille du club du CAP Bollène ont participé à la Diagonale des Fous, une course de 165 kilomètres, à l'île de la Réunion.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

RFI: Pakistan: plus de 165000 migrants afghans ont quitté le pays pour rentrer dans leur pays en octobreAprès la fin d'un ultimatum fixé par le gouvernement pakistanais leur permettant de partir volontairement avant de risquer d'être expulsés, plus de 165 000 réfugiés afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran. Des rafales à 165 km/h à Pornichet et 151 km/h à la pointe de ChemoulinSi des records ont été battus dans le Finistère et les Côtes-d’Armor, le vent d’ouest souffle également très fort sur la Loire-Atlantique où le littoral de la presqu’île guérandaise est particulièrement touché.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciaran: des rafales de vent à plus de 165 km/h déjà enregistrées dans la MancheAlors que la tempête Ciaran s'approche des côtes normandes, d'importantes rafales de vent ont déjà été enregistrées ce mercredi 1er novembre avant minuit.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Italie : 300 000 euros pour des conférences, une enquête ouverte contre un membre du gouvernementC’est le ministre de la Culture italien qui a lui-même saisi le gendarme de la concurrence au sujet d’un historien d’art membre de son ministère qui aurait empoché au moins 300 000 euros en marge de sa fonction

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Ils volent presque 10 000 euros de matériel informatique dans une association à CajarcJeudi dernier, ils étaient deux à être convoqués devant le tribunal de Cahors pour avoir dérobé 10 000 euros de matériel informatique au préjudice de l'association 'Le collectif' à Cajarc.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕