Pack Xbox Series X + Diablo IV + Assassin's Creed Mirage à 419,99 € chez Fnac

Pourquoi choisir ce pack Xbox Series X • Une des consoles les plus puissantes du moment • 100 % rétrocompatible avec les anciens jeux Xbox • Deux jeux inclus dans ce pack dont une édition premium Le pack console Xbox Series X en noir, accompagné des jeux très populaires Diablo IV et Assassin’s Creed Mirage, est actuellement proposé à un tarif compétitif de 419,99 euros. C’est une très belle offre.

Retrouvez le pack Xbox Series X + Diablo IV + Assassin's Creed Mirage 24 à 419,99 € chez Fnac Pour cette journée du 19 novembre, si vous n’avez pas suivi notre live avec 100 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante. Retrouvez toutes les meilleures offres du Black Friday en DIRECT Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Microsoft Xbox Series X. Le tableau s’actualise automatiquemen





La Xbox Series X avec deux gros jeux pour le prix de la console seule !C'est le moment ou jamais de faire la transition vers la nouvelle génération de consoles grâce à cette offre Fnac qui comprend la Xbox Series X avec, offerts, deux grands titres : Assassin's Creed Mirage et Call of Duty Modern Warfare III, le tout pour le prix de la console seulement.

PlayStation 5 ou Xbox Series X : quelle console choisir face à ces packs en promo ?Fin 2020, Sony et Microsoft sortaient de concert leur console nouvelle génération et franchissaient ainsi une nouvelle étape dans leur rivalité. Ce duel ne porte pas uniquement l'aspect technique, il s'étend à la qualité des services, aux exclusivités et aux stratégies des deux multinationales.

Jeux vidéo : comment Microsoft va limiter l’utilisation des accessoires sur Xbox à ses seuls produitsLes utilisateurs de certaines séries de Xbox vont devoir passer à la caisse

Le 'Séries Mania Institute' à Lille, une école dédiée à la fabrication des sériesTous les jours, plus d'un tiers des français regardent une série... C'est dire si le secteur est en pleine expansion. Mais côté formation, à part les écoles de cinéma qui ont ouvert ces dernières années des spécialisations écriture de séries, il n'y avait pas grand chose en France...

Séries Streaming & TV : Toute l'actualité des séries en podcastsToute l'actualité Séries streaming – Séries TV sur Radio France. Podcasts à écouter gratuitement en ligne et depuis l'application, avec les dernières actualités et débats.

Les propriétaires de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 et Xbox Adaptive Controller peuvent désormais assigner des touches de clavier à leurs manettesLes propriétaires de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ou de Xbox Adaptive Controller vont pouvoir assigner les différents boutons de leurs manettes à des touches de clavier. La gâchette gauche pourra par exemple être remappée avec la lettre « C », ou encore avec la touche Entrée. Mieux encore, il sera possible d’assigner des touches de modification comme Shift ou Windows, et même d’attribuer des raccourcis complets (comme Ctrl + Shift + C) à un seul bouton de la manette ! Cette nouveauté permettra de mieux contrôler les jeux qui ont une prise en charge limitée de ces périphériques.

