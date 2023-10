Owen Farrell détrône Thomas Ramos et devient le meilleur réalisateur de la Coupe du monde 2023

Thomas Ramos n'obtiendra pas la distinction du meilleur réalisateur de la Coupe du monde de rugby 2023. L'arrière du XV du France, auteur de 74 points pendant la compétition, avant d'être éliminé en quart de finale contre l'Afrique du Sud, a été détrôné par l'ouvreur de l'Angleterre Owen Farrell, lors de la petite finale pour la 3e place, remportée contre l'Argentine (26-23).

Owen Farrell devra attendre l'issue de la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud pour obtenir officiellement ce titre. Les All Blacks Damian McKenzie (53 points) et Richie Mo'unga (50 points) peuvent encore espérer le battre, même si l'écart avec Farrell semble important.Owen Farrell et les Anglais ont remporté la petite finale et décroché la 3e place de la Coupe du monde de rugby 2023.

Nicolás Sánchez a eu la pénalité de l'égalisation à quelques minutes du coup de sifflet final. Mais l'ouvreur, meilleur réalisateur de la Coupe du monde 2015, a manqué la cible. Les Pumas terminent quatrième de ce Mondial. headtopics.com

