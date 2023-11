Ouverture d'une plateforme de formation commerce à Fougères | La Chronique Républicaine

Le CLPS de Fougères (Ille-et-Vilaine) va ouvrir une nouvelle plateforme de formation aux métiers du commerce et de la grande distribution du 13 novembre au 24 avril 2024 (5,5 mois de formation).Il reste quelques places.

Il les accueille avec attention et répond à leur demande afin de s'assurer de leur satisfaction et renforcer leur fidélisation. Il sera formé pour travailler dans la grande distribution, mais aussi au fonctionnement d'un drive, à la tenue d'un poste de caisse et à la supervision de caisses en libre-service.

Meeting de natation CNF - Fougères Agglomération : une belle réussite avec 350 compétiteursLa 9e édition du meeting de natation CNF - Fougères Agglomération se termine ce soir avec la présence de 350 compétiteurs. Le club de Vannes a remporté de nombreux podiums lors de cette compétition du Grand Ouest. Lire la suite ⮕

Un homme arrêté pour incendie volontaire de poubelles à FougèresUn homme a été arrêté par la police quelques heures après avoir incendié des poubelles sur un chantier à Fougères. Il a été placé en détention provisoire. Lire la suite ⮕

Défaite honorable de l'équipe de R2 face à FougèresMalgré une défaite, l'équipe de R2 n'a jamais abandonné lors de la rencontre contre Fougères. Les occasions de Fougères ont été nombreuses mais ont été stoppées par la défense locale et le poteau des buts de Busson. Finalement, le réalisme de Fougères a eu raison de la détermination de Plescop, qui peut être fier de son élimination selon l'entraîneur Franck Dufrennes. Lire la suite ⮕

Axe Laval Fougères : grand excès de vitesse pour un chauffeur sur la D30Un grand excès de vitesse a été constaté sur la RD30, entre Laval, Fougères, et Ernée, sur la départementale 30, fin octobre 2023. Lire la suite ⮕

Près de Fougères, une première Ramaougerie réussie pour la nouvelle associationLe pommé de Tremblay, près de Fougères (Ille-et-Vilaine), organisait pour la première fois la traditionnelle Ramaougerie. Trois pelles de pommé ont été préparées sans aucune pause. Lire la suite ⮕

Mike Pence renonce à briguer l'investiture républicaine pour 2024L'ancien vice-président américain Mike Pence a annoncé qu'il suspendait sa campagne et renonçait à briguer l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024. Il a déclaré que ce n'était pas son heure lors d'une conférence à Las Vegas. Pence avait officiellement annoncé sa candidature en juin dernier, mais sa campagne n'a jamais décollé. Donald Trump est en tête des sondages pour la primaire républicaine. Lire la suite ⮕