Ouragan au Mexique: mise en place d'un pont aérien à Acapulco pour évacuer les touristes

Un pont aérien a été mis en place ce vendredi pour évacuer les touristes bloqués à Acapulco, la célèbre station balnéaire sur la côte Pacifique du Mexique, dévastée par un ouragan qui a fait 27 morts, a annoncé le gouvernement.

La ville s'est retrouvée dévastée et isolée (routes et aéroport coupés, tout comme l'internet) après le passage mercredi de l'ouragan Otis, de force 5, qui a touché terre avec des vents de plus de 250 km/h. Les autorités font part d'un bilan de 27 morts et quatre disparus.

