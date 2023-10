Ouragan à Acapulco : un pont aérien mis en place pour évacuer les touristes

Un pont aérien a été mis en place vendredi pour évacuer les touristes bloqués à Acapulco, la célèbre station balnéaire sur la côte Pacifique du Mexique, dévastée par un ouragan qui a fait 27 morts, a annoncé le gouvernement.

« Nous sommes très heureux, reconnaissants envers la vie qui nous donne la chance de continuer », dit Clara Elena Albo, originaire de la capitale Mexico, en vacances avec son mari dans la cité balnéaire. 27 morts et 4 disparus La ville s’est retrouvée dévastée et isolée (routes et aéroport coupés, tout comme l’internet) après le passage mercredi de l’ouragan Otis, de force 5, qui a touché terre avec des vents de plus de 250 km/h.

