Ouragan à Acapulco : à la recherche des disparus - Journal de 20 heures

L'ouragan n'a épargné aucun bateau de la Marina d'Acapulco. Des centaines d'embarcations, de plaisance, de pêche, projetées sur la plage ou au fond de l'eau. Urbano Flores, marin, était au port ce jour-là. "On était informé qu'il y aurait un ouragan, mais pas de cette force. Les bateaux ont commencé à être submergés. Les gens qui étaient dessus ont tous disparu", explique-t-il.

La puissance du vent n'a laissé aucune chance aux embarcations. Beaucoup vivaient, dormaient sur ces bateaux. Salvadore, pêcheur, est persuadé qu'il faut poursuivre les recherches. "J'ai vu dix, douze corps flottés. Il y a toujours des recherches, des gens qu'on n'a pas toujours trouvés. Les familles les pleurent". En attendant, tous s'affairent pour remettre le port en état.

