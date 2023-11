Où partir en vacances en France avec un petit budget ? Rien que pour vous, voici le top 15 des destinations françaises les plus abordables et les plus appréciées.Situées en région Bretagne, les Côtes-d'Armor sont une région de France où l'on peut admirer les couchers de soleil sur la Côte de Granit rose, visiter des châteaux et des abbayes, déguster des coquilles Saint-Jacques ou encore faire des randonnées sur les caps du GR24®.

Toujours en Grande-Bretagne, le Finistère est un endroit accueillant où l'on peut pratiquer du surf en Cornouaille, s'amuser au festival traditionnel des Filets Bleus, faire de la randonnée dans les Monts d'Arrée et faire un tour en téléphérique à Brest.Entre terre et mer, la Manche est un département situé dans la région Normandie. C'est une presqu'île particulièrement appréciée pour son littoral, ses paysages préservés et son patrimoine. Dans le nord de la France, le Pas-de-Calais est une destination idéale pour découvrir la richesse culturelle du Louvre-Lens ou encore admirer les paysages du Cap Blanc Nez sur la Côte d'Opal





