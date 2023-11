Où en est l’école numérique ?

Nous assistons à une accélération de l’informatisation de l’école qui accompagne l’entrée de sociétés dans le capitalisme cybernétique globalisé. La pandémie nous a forcés à migrer vers l’école des écrans. L’expérience a été un échec marqué, mais, pourtant, on continue d’appuyer sur l’accélérateur pour informatiser davantage. Par exemple, des universités au Québec offrent maintenant plus de la moitié de leur cours exclusivement en ligne.

Une étudiante de première année en psychologie doit suivre 80 % de ses cours emmurée dans son appartement. Sans surprise, ces étudiants sont démotivés et envisagent parfois l’abandon de leurs études





