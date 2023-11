Otite moyenne aiguë : pourquoi cette douleur dans l’oreille ?

Elle est également sujette aux infections, car les virus et les bactéries qui colonisentpeuvent la rejoindre facilement. De fait, l’otite moyenne aiguë survient souvent à la suite d’une infection respiratoire, un rhume ou une rhinopharyngite par exemple.

« Depuis que les vaccins contre ces bactéries sont devenus obligatoires, on voit baisser le nombre d’otites »,En réalité, la douleur n’est pas systématique. Elle dépend du stade de la maladie :« il n’y a pas encore de douleur »La douleur dans l’oreille survient quand le liquide infecté, le pus, exerce une forte pression sur le tympan.est le plus connu. Chez les tout-petits, elle n’est pas difficile à reconnaître.

Par ailleurs les végétations adénoïdes (des excroissances qui se situent en arrière du nez) gonflent chez certains enfants jusqu’à obstruer la trompe d’Eustache. La pression de l’air dans l’oreille moyenne n’est plus correctement régulée, ce qui favorise l’apparition d’une otite. L’ablation des végétations est d’ailleurs recommandée chez les enfants sujets aux otites à répétition. headtopics.com

, on voit aussi que le tympan a changé de forme. Sous la pression du liquide, il est bombé vers l’extérieur »Cet examen, réalisable au cabinet du médecin généraliste, n’est pas facile à pratiquer sur un enfant qui souffre, surtout si un

« avant l’avènement des antibiotiques, 10 % des otites se transformaient en mastoïdites, avec un risque d’abcès derrière l’oreille voire d’abcès cérébral. »Comment soigner une otite moyenne aiguë ?« Dans l’idéal, il faudrait attendre 48 heures après le diagnostic d’otite avant de prescrire un antibiotique car certaines otites guérissent spontanément. headtopics.com

