Orange Bank : Ripplewood dépose une offre de reprise

Alors que La Banque Postale a annoncé, à son tour, son intention de fermer l'activité de sa banque en ligne, Ma French Bank, l'opérateur télécom Orange, qui avait opté en juin dernier pour l'extinction de sa filiale Orange Bank, via un transfert du portefeuille vers Hello Bank ! (BNP Paribas), doit gérer, six mois plus tard une bronca des élus du personnel.

Mercredi, le comité social d'entreprise (CSE) d'Orange Bank venait en effet d'apprendre de la direction que le fonds d'investissement américain Ripplewood avait récemment déposé une offre de reprise d'Orange Bank avec ses 700 salariés. Ce fonds, comme d'autres, avait pourtant regardé le dossier au printemps dernier, sans donner suite. Cette offre de reprise a été formellement déposée par un SPAC (Special purpose acquisition conduct), Iris Financial, société cotée à Amsterdam à l'initiative de Ripplewood, et qui a levé 230 millions de dollars en avril 2022 lors de son introduction en Bours





