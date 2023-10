Orages : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Un temps automnal. Météo-France a placé 31 départements français du nord-ouest en vigilance jaune pour «orages». Cette vigilance concerne notamment les départements de La Manche, la Mayenne, l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde.

Ils sont porteurs de fréquentes averses, plus intenses en particulier en Nouvelle-Aquitaine et par moments orageuses à proximité des côtes de la Manche, du littoral aquitain au Centre et l'Auvergne ainsi qu'entre Bourgogne et Franche-Comté. Sur les Alpes du nord, la neige s'invite sur le relief à partir de 1900 à 2100 m».

