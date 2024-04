Opinion d'un retraité sur le projet Morin de Domfront-en-Poiraie

Fabrice Debarle, 58 ans, retraité se prononce mardi 2 avril 2024, concernant le projet Morin de Domfront-en-Poiraie dans l'Orne. « Je suis pour ce projet, mais pas à n'importe quelles conditions. Comme beaucoup de Domfrontais, je suis inquiet par rapport à son avancée et aux choix qui ont été faits. Je ne vois pas dans ce que j'ai lu de projets susceptibles de faire bondir, voire d'accroître le nombre de visiteurs dans la cité médiévale.

Il n'y a pas de projets ambitieux et l'aménagement du tribunal en halle gourmande est loin de faire l'unanimité ». À lire aussi Projet Morin de Domfront : l'avis de Maurice, 81 ans, commerçant « Elle va causer du tort aux commerçants et restaurateurs locaux. Ce projet ne sera viable que s'il vient en support d'un projet phare sensé attirer les visiteurs de tous âges. En revanche, un projet était susceptible d'amener les touristes tant espérés, mais il n'a pas été reten

