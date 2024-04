Opération nationale « Premières pages » dans le Lot

L'opération nationale « Premières pages », initiée par le ministère de la Culture, a pour but de sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre, à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge. Le Département du Lot s'est engagé dans Premières pages dès son lancement en 2009, il fête donc cette année sa 15e édition.

Dans le Lot, l'opération s'appuie sur la diffusion d'un album de bienvenue offert à tous les nouveau-nés (ou adoptés) et leurs familles, album sélectionné parmi les meilleurs livres parus pour les tout-petits. En 2023, 1094 bébés lotois sont nés et recevront le livre « Petits mondes » d'Agnès Domergue et Clémence Pollet.À lire aussiLot : Bérenger Benniks ouvre son restaurant à Cajarc, « Le Cap ou Pas Cap »Sensibilisation à la lecture dans le LotCette distribution s'accompagne d'un programme de sensibilisation au livre et à la lecture : formations, animations-lectures, spectacles, ateliers, rencontres d'auteur.

