Open d'Australie 2024 - Comment fait Adrian Mannarino pour enchaîner les marathons à 35 ans ? "J'ai commencé la téquila"

A 35 ans bien passés, Adrian Mannarino a réussi l'exploit de gagner trois matches consécutifs au bout des cinq sets lors de cet Open d'Australie. Après son nouveau marathon victorieux face à Ben Shelton (7-6, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4), le numéro 1 tricolore a tenté d'expliquer sa réussite sur le format long et sa forme actuelle à Eurosport et en conférence de presse.

Il a d'ores et déjà passé plus de temps sur le court à Melbourne qu'un certain Roger Federer n'en avait mis pour gagner son dernier Wimbledon en 2017 (11h46 contre 11h34). Cette folle statistique – dénichée par Jeu, Set et Maths – en dit long sur les obstacles franchis par Adrian Mannarino lors de ses trois premiers matches tous remportés au bout des cinq sets, et encore plus sur sa capacité à enchaîner les efforts et à récupérer à 35 ans bien révolus, un âge avancé pour un sportif de haut nivea





