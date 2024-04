OnePlus va lancer sa propre gomme magique pour effacer les éléments indésirables des photos

Depuis plusieurs années, l’un des arguments de la Pixel Experience des smartphones Google, c’est la fameuse Gomme magique. Elle permet tout bonnement d’effacer un élément un peu dérangeant d’une photo, comme cet insupportable touriste qui passe devant la cascade avec laquelle on souhaite se prendre en photo. OnePlus veut se mettre à l’intelligence artificielle un peu plus pour son interface Android OxygenOS. C’est pourquoi la marque va lancer sa propre gomme magique .

Une gomme magique pour les smartphones OnePlus : ça arrive très bientôt C’est ce mercredi 3 avril que OnePlus a annoncé vouloir déployer une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA générative, baptisée « AI Eraser », ou « Gomme IA » en français. L’idée est de pouvoir modifier ou effacer des éléments qu’on n’aime pas sur une photo. Le tout en ouvrant une photo dans la galerie d’OxygenOS et en sélectionnant les objets qu’on veut voir disparaîtr

Oneplus Gomme Magique Intelligence Artificielle IA Générative Oxygenos Photos

