« On recherche l’élégance et la finesse » : le chocolatier bordelais Mathieu Depardieu honoré au Salon du chocolat

« On recherche l’élégance et la finesse » : le chocolatier bordelais Mathieu Depardieu honoré au Salon du chocolatMathieu Depardieu, chef chocolatier, et Marie Barbé-Salenave, cogérante du restaurant-chocolaterie Ganache à Bordeaux. Ils posent avec le prix de l’enthousiasme 2024 reçu au Salon du chocolat de Paris ce 28 octobre.C’est à l’âge de 6 ans qu’il est tombé dans le chocolat.

Vous avez gagné le prix de l’enthousiasme du Salon du chocolat de Paris, et le prix de la Tablette d’or 2024 du Club des croqueurs. Que représentent ces distinctions ?, c’est l’équivalent du Guide Michelin en chocolaterie. C’est comme si on avait eu deux étoiles. L’année dernière, Ganache avait déjà gagné une tablette d’argent. Cette année, on fait mieux puisqu’à ce prix s’ajoute celui de l’enthousiasme du Salon du chocolat. headtopics.com

