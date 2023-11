'On n'est jamais en sécurité': l'appel au secours d'une Franco-Palestinienne à Gaza

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneGaza: "On demande à une population civile de se déplacer d'une zone bombardée vers une autre zone bombardée" affirme Guillemette Thomas, coordinatrice médicale Médecins sans frontièresGaza: "Huit membres de la famille directe de ma compagne ont été tués dans un bombardement, dont six enfants" affirme Josselin, un Français marié à une PalestinienneOtages: "Les familles sont mortes de peur que cette opération ne précipite leur fin" affirme Patrick Klugman (coordinateur de "Freethem")7 MINUTES POUR COMPRENDRE - Pourquoi les passagers d'un vol en provenance d'Israël a été pris d'assaut au Daguestan?

L'armée israélienne appelle les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza pour recevoir de l'aide humanitaireL'armée israélienne a appelé les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza, où l'aide humanitaire, par l'Égypte et les États-Unis, va être accrue dimanche. Les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza devraient se déplacer temporairement au sud du Wadi Gaza, vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Israël a imposé un siège total à Gaza, coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture. L'ONU estime que 100 camions d'aide humanitaire par jour sont nécessaires. Lire la suite ⮕

Offensive israélienne à Gaza: 'La vie ne peut pas retourner à la normale, après un acte comme on a vu le 7 octobre', affirme l'ex-ambassadeur d'Israël en FranceVIDÉO - L'armée israélienne continue, ce dimanche 29 octobre, son offensive terrestre dans l'enclave palestinienne de Gaza. Lire la suite ⮕

Offensive israélienne à Gaza: de 'violents combats' toujours en coursVIDÉO - L'armée israélienne continue, ce dimanche 29 octobre, son offensive terrestre dans l'enclave palestinienne de Gaza. Lire la suite ⮕

L'appel de Josselin, un Français marié à une Palestinienne, pour sauver sa belle-famille à GazaVIDÉO - Josselin, un Français marié à une Palestinienne, pour sauver sa belle-famille à Gaza, était en direct sur BFMTV ce lundi. Lire la suite ⮕

Maintien de l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne à ParisLe tribunal administratif de Paris a maintenu l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne prévue ce samedi. Le juge a souligné le risque de violences et la nécessité de concilier la liberté de manifestation avec le maintien de l'ordre public. Lire la suite ⮕

Manifestation interdite en soutien à la cause palestinienne à ToulouseMalgré l'interdiction du Préfet, la manifestation du collectif unitaire 31 en soutien à la cause palestinienne a réuni 160 personnes ce samedi, à partir de 14 heures, au niveau du métro Jean-Jaurès. Un dispositif a été mis en place par les forces de l'ordre. Il a permis de disperser rapidement ce rassemblement. 48 PV à 135€ Comme le prévoit la loi, les contrevenants ont été verbalisés. Ainsi, 48 personnes ont reçu des PV à 135€. Aucun organisateur n'en fait partie. Une personne a en outre été interpellée pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Cette manifestation était interdite "en raison du risque de commission d'infractions pénales et de troubles à l'ordre public". Lire la suite ⮕